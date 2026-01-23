Seferihisar\'da 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bot içerisinde 43 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Ocak 2026 tarihinde saat 01.25'te, Seferihisar ilçesi görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından deniz üzerinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot tespit edildi. Hareket halindeki botun yerinin belirlenmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsuru tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR