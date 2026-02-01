Seferihisar\'da 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 20'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik botta 20'si çocuk 43 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.