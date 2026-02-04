Şeffaf Güneş Panelleri ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Şeffaf Güneş Panelleri ile Enerji Tasarrufu

04.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kürklü, seralarda şeffaf güneş panelleri ile enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik sağlanabileceğini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kürklü, seralarda çatı ve cephelere yerleştirilecek ışığı geçiren şeffaf güneş panelleriyle enerji tasarrufu ve üretiminin yapılabileceğini söyledi.

Modern seracılık konusunda araştırma ve çalışmalar yapan Kürklü, AA muhabirine, örtü altı tarımda en önemli gider kalemlerinden birinin enerji olduğunu, bu nedenle enerji üretimi ve korunmasına yönelik yeni teknolojilerin sektörde belirleyici hale geldiğini ifade etti.

Dünyada, özellikle Güney Kore'de ışığı geçiren fotovoltaik panel teknolojileri üzerine yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kürklü, bu sistemlerin enerji üretimi ile ışık geçirgenliğini bir arada sunduğunu kaydetti.

Şeffaf panellerin seraların çatısına entegre edilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Kürklü, şöyle konuştu:

"Güneş ışığını geçiren ve elektrik üreten panellerin sera çatısına entegre edildiğini düşünün, sera kendi enerjisini kendisi üretecek. Şu an için verimi düşük olsa da zamanla daha verimli hale geleceğini tahmin ediyorum. Bu teknolojinin binaların pencerelerinde dahi kullanılabileceğini düşündüğümüzde, tam anlamıyla başarılması halinde inanılmaz bir potansiyel ortaya çıkacaktır."

Üretilen enerjinin korunması noktasında yalıtım teknolojilerinin devreye girdiğini vurgulayan Kürklü, termal perdelerin ısıtma maliyetlerinde ciddi tasarruf sağladığını, bu sistemler sayesinde kullanılacak ısıtma kapasitesinin daha düşük seviyelerde tutulabildiğini bildirdi.

Bitkisel atıklar serada enerji kaynağına dönüşebiliyor

Prof. Dr. Kürklü, seralardan çıkan bitkisel atıkların da enerji üretiminde değerlendirilebildiğine dikkati çekti.

Bu atıkların sera ısıtmasında etkin şekilde kullanılabildiğini anlatan Kürklü, "Özellikle topraklı ya da topraksız ayrımı olmaksızın seralardan çıkan bitkisel artıkları kurutup, öğütüp, peletleyerek veya briketleyerek yakacak olarak kullandığımızda ciddi bir verim elde ediyoruz. Bir dönüm seradan çıkan atıklar, aynı seranın ısıtılmasında kullanıldığında içerideki sıcaklığı yaklaşık 7 derecede tutabiliyoruz." dedi.

Enerji verimliliğinin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını vurgulayan Kürklü, özellikle topraksız ve yüksek teknoloji seralarda sulama sonrası oluşan drenaj suyunun yeniden kullanımının su tasarrufu sağladığını ve gübre maliyetlerini düşürdüğünü kaydetti.

Kürklü, "Eski seralarımızda bu suyu en yakındaki ırmağa veya dereye tahliye ediyorduk. Ancak güncel teknolojilerle bu drenaj suyunu tamamen toplayıp dezenfekte ederek yeniden sulamada kullanabiliyoruz." diye konuştu.

"Sera sektörü Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak"

Türkiye'nin ölçek ve teknoloji açısından seracılıkta rekabet gücünün giderek arttığını ifade eden Kürklü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de yaklaşık 22 bin dönüm yüksek teknolojili sera bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde ilan edilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin bir kısmı faaliyete geçti, bir kısmında ise altyapı çalışmaları sürüyor. Bu yatırımlarla sera sektörü, gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeffaf Güneş Panelleri ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:40:12. #7.11#
SON DAKİKA: Şeffaf Güneş Panelleri ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.