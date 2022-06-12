Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) ünlü e-ticaret sitesinde listelendi! - Son Dakika
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Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

12.06.2022 17:40
Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Daha önce kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli olan Nothing Phone (1), şimdi de ünlü e-ticaret sitesinde listelendi.

OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de hayata geçirdiği Nothing, akıllı telefon sektörüne giriş yapmak için gün sayıyor. Geçen yıl ilk ürünü Nothing Ear (1) kulaklığıyla beğenileri kazanan şirket, Nothing Phone (1) ile de rekabetin son derece yoğun olduğu bir alana adım atacak. Daha önce kilit özellikleri ve çıkış tarihi belli olan cihaz, şimdi de ünlü e-ticaret sitesinde listelendi.

Nothing Phone (1), Flipkart'ta listelendi

Nothing, geçtiğimiz günlerde Nothing Phone (1) çıkış tarihinin 12 Temmuz olarak belirlendiği açıkladı. Etkinlik; Nothing.tech ve YouTube aracılığıyla çevrim için ortamda gerçekleşecek. Son olarak cihaz, tanıtılmasına bir ay olmasına rağmen ünlü e-ticaret platformu Flipkart'ta listelendi. Model, Flipkart'ta 2 bin Hindistan Rupisi, yani 25 dolara önümüzdeki günlerde ön rezervasyon sürecine açılacak.

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Nothing Phone (1)'in teknik özellikleri de büyük ölçüde belli oldu. Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciden güç alacak. TSMC'nin 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir adet 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Nothing, kullanıcı arayüzünü ve ekosistemini duyurdu

Cihazın tasarımında bizleri şeffaf bir arka panel karşılıyor. Ürünün içerisindeki bileşenler gerçekten görülebilecek. Çerçeveleri de çevre dostu olacak. Burada bizleri karbon ayak izini azaltmak için geri dönüştürülmüş alüminyum bir malzeme kullanılacak.

8 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolamayla satışa çıkması beklenen akıllı telefonda 6.55 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir panel mevcut olacak. Pil tarafında da 45W destekli 4500 mAh'lik bir batarya söz konusu.

Şeffaf tasarımlı Nothing Phone (1) ünlü e-ticaret sitesinde listelendi!

Modelde kablosuz şarj desteği mevcut olacak. Aynı zamanda üç yıl işletim sistemi ve dört yıl güvenlik güncellemesi alacak. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz Nothing OS arayüzünü çalıştıracağını belirtelim. Fiyat konusunda ise 500 euro seviyelerinde olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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