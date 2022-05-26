Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

26.05.2022 11:08

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bu sabah, teröristler tarafından açılan ateş sonucu Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Meral şehit oldu. Alınan acı haber sonrası harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeye düzenlediği hava harekatıyla 14 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bu sabah, teröristler tarafından açılan taciz ateşinde Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Meral şehit oldu.

"KANLARINI YERDE BIRAKMADIK"

Acı haber sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon bölgesine hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
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Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: AA

Piyade, Şehit, TSK, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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