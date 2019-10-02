Şehidin adı parkta yaşayacak

Çukurova Belediye Meclisi, Ekim ayının ilk oturumunda Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan 11 nolu çocuk parkına Şehit Polis Memuru Abdullah Sağlam Çocuk Parkı adı verilmesi karara bağlandı.



Ekim ayı olağan oturumunu gerçekleştiren Çukurova Belediye Meclisi'nde Şehit Polis Abdullah Sağlam'ın adının Çukurova'daki bir parka verilmesiyle ilgili madde görüşüldü. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şehitlerin bu vatan için canını verdiğini ve onların hakkının ödenemeyeceğini belirterek, "Bu konudaki duyarlılığımızı anlatmaya gerek yok. İlçemize Adana Şehitleri ve Çanakkale Parkı kurduk. Bu parkta son 40 yılda şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin yer aldığı bir kaide de bulunuyor. Şehitlerimizin adını yaşatma konusunda duyarlı davranıyoruz. Birçok sokak ve parka da şehitlerimizin ismini verdik" dedi.



Şehit Polis Abdullah Sağlam'ın adını da yaşatmak istediklerini kaydeden Başkan Soner Çetin, "Bu konuda daha önce aldığımız kararlar hep oy birliğiyle geçmişti. Meclis üyelerimizin aynı duyarlılığı göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Soner Çetin'in konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan 11 nolu çocuk parkına Şehit Abdullah Sağlam'ın adının verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. - ADANA