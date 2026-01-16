Şehidin oğlu ilk karnesini Bakan Göktaş'ın elinden aldı - Son Dakika
Şehidin oğlu ilk karnesini Bakan Göktaş'ın elinden aldı

Şehidin oğlu ilk karnesini Bakan Göktaş'ın elinden aldı
16.01.2026 12:43
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıfa giden oğlu Aras Talha Taşkın'a karnesini verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022 yılında Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıfa giden oğlu Aras Talha Taşkın'ı ilk karne töreninde yalnız bırakmadı. Aras'a ilk karnesini veren Göktaş, ardından sınıfta bulunan öğrencilere de karnelerini vererek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehit Muhammed İsmail Kaya İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göktaş, "Bugün Türkiye genelinde şehit ve gazi çocuklarımızın ilk karne heyecanını paylaştık. Özellikle Türkiye genelinde 39 tane şehit çocuğumuzun, 1. sınıfa giden şehit çocuklarımızın ilk karne heyecanını paylaşma imkanı bulduk. Biz de Selahattin Taşkın şehidimizin bizlere emaneti olan evladının ilk karne heyecanını paylaştık, onun mutluluğuna şahit olduk" şeklinde konuştu.

"Şehitlerimizin aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman bizim başımızın tacı"

Bakan Göktaş, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Şehitlerimizin, aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman bizim başımızın tacı. Her zaman onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ilk karne heyecanını da onlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Sadece burada değil, tüm Türkiye genelinde 39 şehit çocuğumuz, 461 gazi çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşacağız. Burada bizler gittik, diğer illerde de valilerimiz, mülki idare amirlerimiz" diye konuştu.

Ayrıca sınıftaki öğrencilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitim seti hediye edildi. Göktaş, karne töreninin ardından Aras Talha Taşkın'ı ve annesi Saniye Taşkın'ı Togg ile evine bıraktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
