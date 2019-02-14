Şehir Eşleştirme Hibe Programı'

Erdemli Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında Yunanistan'ın Parga Belediyesi ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Erdemli Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında Yunanistan'ın Parga Belediyesi ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.



Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki 'Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında oluşturulan 'Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi'nin tanıtım toplantısında Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Yunanistan'ın Delta ve Parga Belediyesi ile Atina Çevre Koruma Derneği işbirliğinde sürecek projenin protokolünü imzaladı.



Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçe nüfusunun 140 bin civarında olduğunu, yaz döneminde bu rakamın 650-700 binlere çıktığını belirterek, "Parga Belediyesi ile AB projesi kapsamında iş birliği yaptık. Proje, özellikle turizm sektöründeki işletme çalışanlarının eğitilmesine yönelik" dedi.



Proje sorumlusu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, Türkiye ve AB arasında 'Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında oluşturulan 'Sürdürülebilir Turizmde Yerel Kalite Projesi'nde üniversitenin de yer aldığını söyledi.



Proje kapsamında, turizm sektöründeki personelin eğitilmesinin sağlanacağını belirten Yağcı, "Ülkemize gelen turist sayısı ile elde edilen gelirin artırılması için bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu gelirden ve turist sayısından Erdemli'nin daha fazla pay alması için bu tür projelere ihtiyaç var. Proje ile sektör çalışanlarının eğitimi sağlanacak" ifadelerini kullandı.



Parga Belediye Başkanı Antonios Nastas da Mersin'in ve Erdemli'nin tarihi ve turistik zenginliğini yakından gördüklerini belirterek, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda iş birliği yapmak istediklerini söyledi.



Tanıtım toplantısının ardından Yunanlı konuklar Erdemli'nin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Özellikle Kızkalesi'ne hayran kaldıklarını belirten Yunanlı heyet, Erdemli'ye en kısa zamanda tekrar geleceklerini söylediler. - MERSİN

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