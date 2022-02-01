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Şehir magandasına bekçi müdahalesi! Havaya ateş açıp, kameraya şov yapıyordu - Son Dakika

Şehir magandasına bekçi müdahalesi! Havaya ateş açıp, kameraya şov yapıyordu

01.02.2022 23:21

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olayda bir asker eğlencesi esnasında ağzında sigarayla havaya ateş açan bir maganda, çevredeki bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'in Kocamustafapaşa Mahallesi'nde asker eğlencesi sırasında kimlik bilgileri öğrenilemeyen şehir magandası, ağzında sigarayla aracın camından çıkarak eğlenmeye başladı. Şehir magandası, çevrede bulunan insanlara aldırış etmeden ara sokak içerisinde eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı.

BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Tam bu sırada o bölgede bulunan gece kartalları olarak bilinen bekçiler tabancaya el koyarak magandayı ve araçta bulunan arkadaşlarını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

Magandaya, 'Meskun mahalde ateş etme, trafiği tehlikeye düşürmek ve ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından işlem yapıldı. Magandanın havaya ateş açtığı ve bekçilere yakalandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kocamustafapaşa, Silah, Asker, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehir magandasına bekçi müdahalesi! Havaya ateş açıp, kameraya şov yapıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehir magandasına bekçi müdahalesi! Havaya ateş açıp, kameraya şov yapıyordu - Son Dakika
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