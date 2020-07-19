"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Adıyaman oldu - Son Dakika

"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Adıyaman oldu

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Adıyaman oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen "Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Adıyaman oldu.

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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, projenin Adıyaman durağında ilk röportaj konuğu olan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ilde devam eden eskrim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Adıyaman'ın eskrimin en önemli kalelerinden biri olduğuna işaret eden Keleş, "2007 yılında ilimize eskrim antrenörü Vefai hocamızla birlikte bu branşın tohumlarını attık. Hocamızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu serüvene 10 spor kulübümüz, 727 aktif sporcumuz, epe ve flörede 74 milli sporcularımızla her geçen gün artan performansımızla devam ediyoruz. Spor eğitim merkezlerimizde de 19 sporcumuz çalışmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eskrim branşını sporcu, antrenör ve aile işbirliğini güçlendirerek geliştirmeye çalıştırdıklarını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Spor tesislerimiz bu yoğunluğa cevap verir nitelikte. Ülkemizi uluslararası arenalarda temsil eden, milli takım sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Olimpik havuz sporcularımız 'Martino Minuto ve Iryna Shchukla'nın kalifikasyon hazırlık maçları bizleri ümitlendiriyor. Umuyoruz ki, ilimizi ve ülkemizi çok iyi şekilde temsil edeceklerdir."

Projenin ilde büyük ilgil gördüğünü aktaran TEF Teknik Kurul ve Olimpiyat Koordinatörü ve Adıyaman Eskrim İl Temsilcisi Recep Koç, "İlimizde eskrim, TEF Yönetim Kurulu'nun eskrimi yaygınlaştırma projesi çerçevesinde Doğu- Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nden birer pilot il belirleyerek eskrimi yayma yönünde başlattığı çalışma ile vücut buldu. Bölge insanımızın eskrim branşını çok sevmesiyle il merkezimiz ve Gölbaşı ilçemizde, bizlerin de tanıtımda gösterdiği gayretlerle epey yaygınlaştı. Bölgenin sevilen sporları arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Antrenörler Yunus Savaş, Gül Atlı ve Betül Fatma Alabaş ile Adıyaman Eskrim Spor Kulübü Başkanı Mustafa Güleç ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, Cendere Köprüsü'nde projenin röportaj konuğu olan Adıyaman Milli Hakemi Veli Çakmak ise sporculuk geçmişi, hakemlik süreci ve hedeflerini aktardı.

Adıyaman'ın genç eskrimcileri Umut Çalkayış, Bağdagül Tuncan, Merve Ersoy, Nisanur Özkalaycı, Berfin Şevval Alabaş, Melek Kutlu, Mahmut Berat Uğur, Hasan Can Yumuşak ve Berkant Mert Yumuşak eskrime başlama hikayeleri, salgın dönemi çalışmaları ve hedeflerini aktarırken sporcu Aytuğ Yerli, annesi Yasemin Öztürk Yerli ile röportaj yaptı.

'Şehir Şehir Eskrim' projesinin bir sonraki durağı, "Kahramanmaraş" olacak.

Adıyaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Şehir Şehir Eskrim' projesinin yeni durağı Adıyaman oldu - Son Dakika Spor
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