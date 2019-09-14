Şehit Abdullatif Emen, şehit babası ile yan yana

Mardin'de teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva ile birlikte 7 Eylül'de yaralanan ve 7 gündür yaşam mücadelesi veren güvenlik korucusu Abdullatif Emen, 1993 yılında yola tuzaklanan EYP ile şehit olan babası Mehmet Emen ile yan yana defnedildi. Mardin'de Ömerli-Midyat- Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın şehit edilmesinden sonra başlayan operasyonda yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva (39) ile birlikte ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen (37) sabaha karşı şehit oldu.

ŞEHİT BABALAR YAN YANA DURDU

Mardin'in Ömerli ilçesi Kayaüstü köyünde baba evinde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlanan Abdullatif Emen (37) göz yaşları içinde dualar ve tekbirlerle toprağa verildi. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Çelik, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Ömerli'de 4 Eylül tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın babası Alaaddin Acar, Ömerli'de 8 Eylül tarihinde şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın babası Abidin Başçı, AK Partili belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Abdullatif Emen (37) yüzlerce kişinin katıldığı törende dualar ve tekbirlerle uğurlandı. Şehidin eşi Selma Emen ve 8 çocuğu ile dimdik dururken oğlu Mehmet Emen (16) şehit törenine gelen babasının arkadaş ve dostlarına ağlamamaları ve dik durmaları için sık sık uyardı.

5 kızı 3 oğlu olan Şehit Abdullatif Emen'in çocukları babalarını dualarla son yolculuğuna uğurladı.

Törene Katılan Mardin Valisi Mustafa Yaman Türk bayrağını şehidin dedesi Şemsettin Emen'e verirken Ömerli'de 4 Eylül tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın babası Alaaddin Acar, Ömerli'de 8 Eylül tarihinde şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın babası Abidin Başçı'da şehit Emen ailesinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Kadın Kolları Başkanı Hatice Kandemir, baba ve oğlun aynı kaderi ve aynı şehadeti paylaştığını ifade ederek, "Çok üzgünüz 10 gün içerisinde 4'üncü şehidimizi toprağa verdik. Ama nice şehitler vereceğiz, nice canlar vereceğiz bu toprağa. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz, bayrağımız için, devletimiz için, milletimiz için ne gerekiyorsa elimizden gelini yapacağız. Bir Tufan gider bin Tufan gelir, bir Mehmet gider bin Mehmet gelir, bir Abdüllatif gider bin Abdüllatif gelir, bir Evren gider bin Evren gelir. Biz hiç yılmayacağız davamızdan, mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz. Terörle mücadelede biz devletimiz kararlıyız. bugün biliyorsunuz miting vardı, miting alanına gelen güvenlik korucularımıza ben şehidimiz var dediğimde; 'niye üzülüyorsunuz ki biz hepimiz şehit olmaya hazırız.' diyorlardı. Bu bile bize moral vermeye başladı, bizi mutlu etmeye başladı, demek ki biz bir gideriz bin diriliriz. Babası 26 yıl önce PKK terör örgütü tarafından yola döşenen EYP sonucu şehit olmuştu. Babasının şehadet yılında şehidimiz de Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi; 'Ey şehid oğlu şehit isteme benden makber sana avucunu açmış bekliyor peygamber' sözünü yerine getiren bir şehitlik cereyan etti bugün. Allah şehidimize rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Ama ailesi çok metanetli, çok dik duruyor, onları takdir ediyorum. Onlar bizden korksunlar eninde sonunda onlara gereken cevabı, gereken dersi devletimiz, askerimiz, polisimiz ve güvenlik korucumuz verecektir" dedi.