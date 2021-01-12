Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler - Son Dakika

Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler

12.01.2021 15:51

- Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler Bodrum'da Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Çeşmesi yanında bulunan Benjamin ağaçlarının kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesilmesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sert tepki gösterdi.

- Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler

MUĞLA - Bodrum'da Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu Çeşmesi yanında bulunan Benjamin ağaçlarının kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kesilmesine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sert tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar birlikte bölgeye gelen Başkan Aras, basın mensuplarına gerçekleştirilen bu ağaç katliamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehit Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu'nun ailesinin ve çevrede yaşayan duyarlı vatandaşların katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında Başkan Aras sorumluların bulunması için çalışma başlattıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Bodrum Belediyesi'nin doğal değerli koruma güvencesi olduğunu, Bodrum'un doğasını ve coğrafyasını her zaman korumaya çalıştıklarını belirten Başkan Aras, "Ağaç kesiminin hiçbir şekilde bir açıklaması olamaz. Bir şiddet göstergesidir. Özellikle toplumumuzda kadına şiddet, çocuğa şiddet ya da toplumsal şiddet her ne ise; ağaca yapılan, sokak hayvanlarına yapılan, doğaya yapılan bu türlü müdahaleler de şiddet kapsamına girmektedir. Bunun herhangi bir şekilde bir açıklaması ya da mazereti olamaz. Tabi ki önemli olan bir husus da burada bir şehit çeşmemizin bulunması. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu arkadaşımız 2006'da Kara Harp Okulu'nda mezun olduktan sonra TSK'nın yurt içi ve yurt dışı görevlerinde onurla gururla başarıyla görev yapmış bir kardeşimizdir. Daha sonra 2011 yılında Afganistan'da görev yaparken kullandığı Sikorsky tipi helikopterin düşmesi sonucu 11 kahraman silah arkadaşıyla beraber şehit olmuştur. Bu çeşme ailesi tarafından buraya yapılmış, bu ağaçlar da onun ruhunu ve hatırasını yaşatmak için buraya dikilmiştir" dedi.

"Şehidimizin adına büyük bir orman oluşturulacak"

Yapılan bu işin bir ağaç katliamı olduğunu ve aynı zamanda şehidimizin de hatırasına büyük bir saygısızlık yapıldığını ifade eden Başkan Aras, "Buraya duyarlı yöneticilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu vandallığı kınamak ve aynı zamanda kesilen ağaçlara karşılık da 'burayı orman yapacağız' düşüncesiyle geldik. Biz şehitlerimizi yaşatacağız ve onların anılarına sahip çıkacağız. Kamuoyu bilsin ki şehidimizin adına Bodrum'a çok büyük bir orman oluşturacağız. Tabi ki yapanın yanına da kar kalmayacak, onlara da gerekli yaptırımı uygulayacağız." diye konuştu.

16 yıldır TEMA Vakfı'nda aktif gönüllü olarak görev alan, Şehit Tahsin Barutçu'nun annesi emekli öretmen Nesrin Barutçu yaptığı açıklamada, "Görüyorsunuz çevremize verilen birçok zararlar nedeniyle iklim değişiklikleri ve kuraklıklar yaşanıyor. Ülkemiz yavaş yavaş kuraklaşan bir ülke haline geliyor. Eğer bu katliamlar devam ederse hepimiz susuz ve ağaçsız kalacağız. Biz yıllardır bunu anlatmaya çalışıyoruz. 15 yıl önce başlatılan Suyun Yok Hali Projesi ve ağaçlandırma çalışmaları hala hızla devam ediyor ama biz halkımıza bunu anlatamıyoruz. Ben bir öğretmen olarak, her bilinçli insanın çevresine bu konuda eğitim vermesini istiyorum. Bu yapılan hareketi ve katliamı şiddetle kınıyor ve başkalarına örnek olmamasını diliyorum" dedi.

Şehit Tahsin Barutçu'nun babası Fevzi Barutçu yaptığı açıklamada, "Hatıra olarak dikilen bu ağaçların kesilmesi bizi de katletmiştir. Bunu yapanları her şeyden önce vicdanları boğacak öyle inanıyorum. Her çalışmasını sevgiyle saygıyla iftiharla izlediğimiz, Bodrum'a yakışan ve Bodrum'u iyi temsil eden çok değerli kardeşim Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a göstermiş olduğu bu hassas onurlu ve yürekten davranışı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Başkan Aras ve beraberindekiler kesilen ağaçların yerine begonvilleri ve Benjamin ağaçlarını toprakla buluşturdu.

Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler
Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler
Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler
Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler

Pilot Üsteğmen, Afganistan, Bodrum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da şehit pilot anısına dikilen ağaçları kestiler - Son Dakika


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