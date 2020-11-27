Şehit ağabeyi Hamuryen: "Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim" - Son Dakika

Şehit ağabeyi Hamuryen: "Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim"

27.11.2020 09:38

Şehit ağabeyi Hamuryen: "Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim" 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devam eden Akıncı Üssü davasında açıklanan karara destek verdi.

Şehit ağabeyi Hamuryen: "Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim"

VAN - 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında devam eden Akıncı Üssü davasında açıklanan karara destek verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü Davası'nda karar çıktı. Sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Halil Hamuryen'in Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ağabeyi Bilal Hamuryen, kararı desteklediklerini belirtti. Kararı öğrenir öğrenmez şehit kardeşinin kabrini ziyaret eden Hamuryen, "Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim. Bu karara çok sevindik. Devletimizin verdiği kararlara hep saygılıyız. İnşallah o teröristler gereken cezayı daha ileride Allah'ın katında alacaklar. Şehidimiz rahat uyusun" şeklinde konuştu.

Şehit ağabeyi Hamuryen: Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim
Şehit ağabeyi Hamuryen: Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim
Şehit ağabeyi Hamuryen: Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim
Şehit ağabeyi Hamuryen: Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim

15 Temmuz, Ankara, Darbe, Şehit, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit ağabeyi Hamuryen: 'Bu kararı şehit kardeşime haber vermeye geldim' - Son Dakika


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