Şehit aileleri ve çocukları karın tadını jandarma ekipleriyle çıkardı

04.02.2026 18:14
Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı personeliyle Ilgaz Dağı'nda bir araya gelen şehit aileleri ve çocukları, unutulmaz bir gün yaşadı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ilgaz Kayak Merkezi'nde şehit aileleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Etkinlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından çocuklara kayak eğitimi verildi, kar motoruyla gezdirildi. Gün boyunca Ilgaz Dağı'nda eğlenen şehit aileleri ve çocukları unutulmaz bir gün yaşadı.

Günün sonunda aileler ve çocuklar Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti. - KASTAMONU

