Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa: Kırklareli'de Duygusal Buluşma
Yerel

Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa: Kırklareli'de Duygusal Buluşma

Şehit Aileleri ve Gazilere Vefa: Kırklareli'de Duygusal Buluşma
07.01.2026 20:18
Kırklareli Valisi Uğur Turan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, düzenlenen özel programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, Vali Turan, şehitlerin hatıralarını yad ederek gazilere teşekkür etti. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olacağı vurgulandı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler askerlerle bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile birlikte, aziz şehitlerin hatıralarını yad etmek ve kahraman gazilere şükran sunmak amacıyla düzenlenen özel programa katıldı. Tugay Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, duygusal anlar yaşandı.

Program boyunca şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen, masalarını tek tek gezerek taleplerini dinleyen Vali Uğur Turan ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, vatan uğruna ödenen bedellerin unutulmayacağını vurguladı. Vali Turan, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mukaddes emanetler ve milletimizin onur kaynağı kahraman gazilerimizle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları asla unutulmayacak, gazilerimizin cesareti milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Devletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanınızdayız. Sizlere destek olmak ve vefa göstermek bizler için bir görev değil, mukaddes bir sorumluluktur."

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada Vali Turan, şehit anne ve babalarının ellerini öperek hayır dualarını aldı. Şehit yakınları ve gazilerin mübarek üç aylarını da tebrik eden Turan, tüm ailelere sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulundu.

Program, aziz şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından, kahraman gazilere esenlik dilekleriyle sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tuğgeneral, Kırklareli, Etkinlik, Piyade, Yerel, Son Dakika

