Şehit ailesi harabe köy evinden kurtuldu, yeni yuvalarına kavuştu

Giresun'un Çanakçı ilçesinde harabe bir evde yaşam mücadelesi veren şehit ailesinin dramı, devletin şefkat eliyle sona erdi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin yaklaşık 3 ay önce bizzat yerinde görerek söz verdiği konut, verilen taahhüt doğrultusunda tamamlanarak şehit ailesine teslim edildi.

Kars'ta 1994 yılında şehit düşen Piyade Komando Er Asım Türk'ün anne ve babası Pamuk ve Harun Türk'ün yaşadığı dram, devlet-millet iş birliğiyle mutlu sona ulaştı. Şehit oğullarının mezarı köyde olduğu için memleketlerinden ayrılmayan aile, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Egeköy'de, patika yollarla ulaşılan, çatısı naylon ve çadırla kapatılmış metruk bir evde yaşam mücadelesi veriyordu.

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı haberin ardından aileyi ziyaret eden Vali Serdengeçti, yaşanan tablo karşısında yeni bir ev yapılması için talimat vermiş ve konutun 3 ay içinde tamamlanacağını açıklamıştı. Verilen söz doğrultusunda, ilçede faaliyet gösteren Şenel İnşaat firması tarafından bodrum kat üzeri 3+1 betonarme ev yaklaşık 2 ay içinde tamamlandı.

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun'dan Osmaniye Valiliği'ne atanan Vali Serdengeçti, kentteki görev süresinin son gününde şehit ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarete Çanakçı Kaymakamı Sıddık Çıvracı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener de katıldı.

Vali Serdengeçti, şehit ailesine verdiği sözü tuttu

Ziyaret sırasında konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit ailelerine duyulan minneti dile getirerek, "Şehit ailelerimize müteşekkiriz, ellerinden öpüyoruz. Bundan yaklaşık 3 ay önce geldiğimizde maalesef metruk bir yerde ikamet ediyorlardı. Bu durum yüreğimizi burktu. Haberdar olur olmaz harekete geçtik ve kısa sürede yeni ev yapılacağını açıklamıştık. Allah'a şükürler olsun bugün o sözü yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu, şehit ailelerimize olan borcumuzun karşılığı değil, çünkü onların hakkı asla ödenmez. Devletimiz ve milletimiz var oldukça şehit yakınlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktır. Türk milleti var oldukça bayrağımız ebediyen dalgalanacaktır" dedi.

Vali Serdengeçti, hayırsever vatandaşlar ve kamu kurumlarının koordinasyonuyla sürecin tamamlandığını vurgulayarak, Türk milletinin bu tür konularda gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu ifade etti. - GİRESUN