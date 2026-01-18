Şehit ailesi harabe köy evinden kurtuldu, yeni yuvalarına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit ailesi harabe köy evinden kurtuldu, yeni yuvalarına kavuştu

Şehit ailesi harabe köy evinden kurtuldu, yeni yuvalarına kavuştu
18.01.2026 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çanakçı ilçesinde harabe bir evde yaşam mücadelesi veren şehit ailesinin dramı, devletin şefkat eliyle sona erdi.

Giresun'un Çanakçı ilçesinde harabe bir evde yaşam mücadelesi veren şehit ailesinin dramı, devletin şefkat eliyle sona erdi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'nin yaklaşık 3 ay önce bizzat yerinde görerek söz verdiği konut, verilen taahhüt doğrultusunda tamamlanarak şehit ailesine teslim edildi.

Kars'ta 1994 yılında şehit düşen Piyade Komando Er Asım Türk'ün anne ve babası Pamuk ve Harun Türk'ün yaşadığı dram, devlet-millet iş birliğiyle mutlu sona ulaştı. Şehit oğullarının mezarı köyde olduğu için memleketlerinden ayrılmayan aile, Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Egeköy'de, patika yollarla ulaşılan, çatısı naylon ve çadırla kapatılmış metruk bir evde yaşam mücadelesi veriyordu.

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı haberin ardından aileyi ziyaret eden Vali Serdengeçti, yaşanan tablo karşısında yeni bir ev yapılması için talimat vermiş ve konutun 3 ay içinde tamamlanacağını açıklamıştı. Verilen söz doğrultusunda, ilçede faaliyet gösteren Şenel İnşaat firması tarafından bodrum kat üzeri 3+1 betonarme ev yaklaşık 2 ay içinde tamamlandı.

Son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun'dan Osmaniye Valiliği'ne atanan Vali Serdengeçti, kentteki görev süresinin son gününde şehit ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarete Çanakçı Kaymakamı Sıddık Çıvracı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener de katıldı.

Vali Serdengeçti, şehit ailesine verdiği sözü tuttu

Ziyaret sırasında konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit ailelerine duyulan minneti dile getirerek, "Şehit ailelerimize müteşekkiriz, ellerinden öpüyoruz. Bundan yaklaşık 3 ay önce geldiğimizde maalesef metruk bir yerde ikamet ediyorlardı. Bu durum yüreğimizi burktu. Haberdar olur olmaz harekete geçtik ve kısa sürede yeni ev yapılacağını açıklamıştık. Allah'a şükürler olsun bugün o sözü yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu, şehit ailelerimize olan borcumuzun karşılığı değil, çünkü onların hakkı asla ödenmez. Devletimiz ve milletimiz var oldukça şehit yakınlarımız hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktır. Türk milleti var oldukça bayrağımız ebediyen dalgalanacaktır" dedi.

Vali Serdengeçti, hayırsever vatandaşlar ve kamu kurumlarının koordinasyonuyla sürecin tamamlandığını vurgulayarak, Türk milletinin bu tür konularda gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu ifade etti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Çanakçı, Giresun, Valilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ailesi harabe köy evinden kurtuldu, yeni yuvalarına kavuştu - Son Dakika

Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:53:38. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit ailesi harabe köy evinden kurtuldu, yeni yuvalarına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.