Son Dakika Haberleri: Şehit ailesinden oğullarının adını taşıyan üs bölgesine ziyaret
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Şehit ailesinden oğullarının adını taşıyan üs bölgesine ziyaret

10 dakika önce

Irak'ın kuzeyinde geçen yıl şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in ailesi, oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik'teki üs bölgesine ziyarette bulundu.

Şehit ailesinden oğullarının adını taşıyan üs bölgesine ziyaret, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde geçen yıl şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in ailesi, oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik'teki üs bölgesine ziyarette bulundu.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından, 2018'de Irak'ın kuzeyinde şehit olan Eker'in ailesinin oğullarının adını taşıyan üs bölgesinde, Mehmetçiklerle bir araya geldiği anların fotoğrafları paylaşıldı.
Ziyarete şehidin köyünden olan ve aynı bölgede askerlik yapan Piyade Onbaşı Mustafa Karakıl'ın ailesinin de katıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Mustafa Eker, Piyade, Irak, Güncel
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