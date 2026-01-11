Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
11.01.2026 08:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aralık ayında Antalya Kepez'de şehit annesi ve kızını otobüse almayan, "Şehit ailesi olman beni ilgilendirmiyor" sözleriyle tepki toplayan halk otobüsü şoförü A.Ü., silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sedat Peker'in saldırıya ilişkin haberleri peş peşe paylaşması dikkat çekti.

Antalya'da halk otobüsü şoförü olarak görev yapan A.Ü.'nün, otobüse binmek isteyen şehit yakını anne ve kızını "kart basılmadı" gerekçesiyle indirdiği ve "Şehit ailesi olman beni ilgilendirmez" dediği iddiası sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ardından hakkında idari soruşturma başlatılan A.Ü., bugün silahlı saldırıya uğradı.

ŞEHİT ANNESİ VE KIZI OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ

İddiaya göre şehit annesi A.A. ve kızı, kartlarını okuttuklarını söylemelerine rağmen şoför tarafından kartın basılmadığı gerekçesiyle otobüsten indirildi. Ailenin şehit yakını olduğunu belirtmesine rağmen şoförün kullandığı öne sürülen sözler kamuoyunda infial yaratmış, olayla ilgili süreç başlatılmıştı.

ANTALYA'DA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Tartışmaların odağındaki şoför A.Ü., bugün Antalya'da kurşunların hedefi oldu. Vücuduna iki kurşun isabet ettiği belirlenen A.Ü.'nün saldırı sonrası sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmazken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİKKAT ÇEKEN SEDAT PEKER DETAYI

Öte yandan kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yaşadığı bilinen Sedat Peker'in, saldırıya ilişkin çok sayıda paylaşımı sosyal medya hesabından aktardığı görüldü. Saldırganın ateş açarken "Ruh Adam'ın selamı var" dediği iddia edildi.

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı - Son Dakika

Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

08:27
68 kentte “sarı“ alarm Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul’da kar aniden bastıracak
68 kentte "sarı" alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
07:00
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
06:21
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
03:16
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
01:16
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 08:56:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.