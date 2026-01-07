Şehit Annesinin Doğum Gününü Kutladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Furkan Alpay, Gölcük depreminde hayatını kaybeden Şehit Bahriyeli Er Bülent Ünlü'nün annesini ziyaret etti. Alpay, şehit annesinin 70. Doğum gününü kutladı.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay şehit ailelerini bir an olsun yalnız bırakmıyor. Alpay, 17 Ağustos 1999'da yaşanan deprem afetinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yatakhane birasının enkazında kalarak şehit olan Bahriye Er Bülent Ünlü'nün annesi İmran Ünlü'yle bir araya gelerek 70. doğum gününü kutladı.

Kaymakam Alpay, "Aziz şehidimiz Bülent Ünlü'nün kıymetli ailesini ziyaret ettik. Bu anlamlı buluşmada, annemiz İmran Ünlü'nün 70. yaş gününü birlikte kutladık. Kendisine sağlık ve huzur diliyor, aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Şehit annesinin sabrı, gücü ve vatan sevgisi, bu özel günde bir kez daha gözler önüne serildi. Şehit annesi İmran Ünlü, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kaymakam Furkan Alpay'a teşekkür etti. - DÜZCE