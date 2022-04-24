Şehit asker Turgut Kurtçu, Hayrabolu'da kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit asker Turgut Kurtçu, Hayrabolu'da kabri başında anıldı

24.04.2022 15:27
Şehit asker Turgut Kurtçu, Hayrabolu'da kabri başında anıldı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Hayrabolu ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Hayrabolu ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehit Kurtçu'nun Cambazdere Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törende İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya tarafından Kurtçu ve tüm şehitler için dua edildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan ve vatandaşlar katıldı.

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Hayrabolu, Hisarcık, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit asker Turgut Kurtçu, Hayrabolu'da kabri başında anıldı - Son Dakika


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