Şehit astsubay Çevik'in baba ocağında yas

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) için yarın İstanbul'da tören düzenlenecek.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in şehadet haberi, Bayrampaşa'nın Orta Mahallesi'ndeki ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Annesi Nebahat Gözüaydın ve 2 kız kardeşinin yaşadığı Bayrampaşa'daki evine en son 24 Kasım'da gelen Çevik'in, evli olduğu öğrenildi.

Çevik'in evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Kızının şehadet haberini alan baba Hüseyin Akgül, fenalık geçirdi. Eve çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akgül'e, baypas ameliyatı yapıldı. Askeri yetkililer hastaneye gelerek, şehit babasının sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi, yarın Bakırköy Ataköy 5.Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Öte yandan şehidin ailesinin Sultangazi Cebeci Mahallesi'ne taşınmaya hazırlandığı esnada şehadet haberi aldıkları öğrenilirken, nakliyat aracına yüklenen eşyaları ise akşam saatlerinde yeni adrese taşındı. Belediye yetkilileri ise yeni adrese gelerek binaya ve sokağa Türk bayrakları astı.