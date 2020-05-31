Şehit Atakan Arslan'ın baba ocağında helallik alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da dur ihtarına uymayan şahsın silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan. memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit için baba ocağında helallik alındı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan (31) yaralandı. Atakan, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi dün gece askeri uçakla Samsun- Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı, evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu olduğu öğrenilen şehidin cenazesi bugün helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki babaevinin önünde şehit polis memuru için dua edildi ve helallik alındı. Şehidin eşi Gözde Arslan tabuta sarılarak eşini uğurladı. Şehidin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çarşamba ilçesine götürüldü. Şehit Arslan, Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Şehidin cenazesini babaevinde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve çok sayıda vatandaş karşılayarak dualar etti.

(Erdi Demür - Ünsal Karka/İHA)