Şehit Babası Olan Koah Hastasının Solunum Cihazı, Elektrikler Kesilince Otomobile Bağlanıyor

AHMET ÜNAL

Kırıkkale'de solunum cihazına bağlı olan KOAH hastası, şehit babası Murat Ceylan'ın solunum cihazı, elektrikler kesilince motoru çalıştırılan otomobile uzatma kablosuyla bağlanıyor. Şehidin kardeşi Emrah Ceylan, "Her gün elektrik kesiliyor, her gün de bu sorunla karşılaşıyoruz. Elektrik kesildiğinde arabadan elektrik çekerek oksijen makinesini çalıştırıyoruz. Artık biri bu soruna çözüm bulsun" dedi.

Geçen yıl yapılan 'Bahar Kalkanı' operasyonunda harekat bölgesinde intikal ederken Aralık 2021'de hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın KOAH hastası olan babası Murat Ceylan (59), hastalığı sebebiyle oksijen tüplerine bağlı yaşıyor. Yağmur yağmasa da haftanın 2-3 günü elektriklerin kesilmesi nedeniyle Ceylan için otomobilden uzatma kablosuyla elektrik çekilerek oksijen makinesi çalıştırılıyor.

"DİLEKÇE VERDİK İKİ YIL OLDU. ARTIK BİRİ BU SORUNA BİRİ ÇÖZÜM BULSUN"

Kırıkkale'nin Etiler Mahallesi'nde ikamet eden Murat Ceylan, elektrik kesintilerinde cihazını otomobiline bağlıyor. Durumunu defalarca ENERJİ-SA yetkililerine ileten Ceylan'ın oğlu Emrah Ceylan, "Yetkilileri defalarca aradık, gittik, durumu izah ettik. Bizden dilekçe istediler, dilekçemizi vereli 2 yıl oldu. Dilekçeye cevap verme tenezzülünde bile bulunmadılar. Ben KOAH hastasıyım ve her elektrik kesintisinde hayati tehlike atlatıyorum. Her gün elektrik kesiliyor, her gün de bu sorunla karşılaşıyoruz. Elektrik kesildiğinde arabadan elektrik çekerek oksijen makinesini çalıştırıyoruz. Artık biri bu soruna çözüm bulsun" açıklamasını yaptı.