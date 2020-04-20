Şehit babası, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yıpranan Türk bayrağının yerine yenisini istedi - Son Dakika

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan Türk bayrağı isteyen şehit babasının talebi yerine getirildi.

Kooperatif Mahallesi'nde ikamet eden şehit babası Fehim Erkoyuncu, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalar için sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Türk bayrağı talebinde bulundu.

Ekipler, ailenin isteği üzerine kısa sürede eve giderek yıpranan balkondaki bayrağı söküp yerine yenisini astı.

Erkoyuncu, emeği geçen herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"2003'te oğlumun şehadetinden beri evimin balkonunda bayrak asıyorum. Uzun süre asılı olan bayrak yıpranmıştı. Ben de Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak talepte bulundum. Allah razı olsun, ekipler, kısa sürede eve bayrak getirip balkona astı. Yetkililerin evde kalın çağrısına uyarak mümkün mertebe evden çıkmıyoruz."

İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin de ailenin bayrak isteğini kısa sürede gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ben de şehit çocuğuyum. Şehit ailelerinin vatan ve bayrak sevgisini çok iyi biliyorum. Şu ana kadar Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan 1638 ailenin ihtiyacını karşıladık." dedi.