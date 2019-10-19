Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı

Adıyaman'da 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da PKK'lı 2 terörist sabaha karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başarılı operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi.

Operasyon sabaha karşı Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri aldıkları istihbarat ve İHA ile teröristlerin yerini tespit etti. JÖH timleri tarafından kıstırılan teröristler çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Jandarma özel harekat timlerine polis özel harekat timleri de destek verirken bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimlikleriyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, geçtiğimiz aylarda Sincik ilçesinde polis memuru Taha Ulucay'ı şehit eden teröristler olduğu üzerinde duruluyor.