Son Dakika Haberleri: Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı
Son Dakika 3. Sayfa Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı

Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı

2 saat önce

Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı Adıyaman'da 2 terörist ölü olarak ele geçirildiADIYAMAN - Adıyaman'da PKK'lı 2 terörist sabaha karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başarılı operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi.

Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı

Adıyaman'da 2 terörist ölü olarak ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da PKK'lı 2 terörist sabaha karşı Jandarma Özel Harekat timlerinin başarılı operasyonuyla ölü olarak ele geçirildi.

Operasyon sabaha karşı Adıyaman merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri aldıkları istihbarat ve İHA ile teröristlerin yerini tespit etti. JÖH timleri tarafından kıstırılan teröristler çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Jandarma özel harekat timlerine polis özel harekat timleri de destek verirken bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimlikleriyle ilgili resmi açıklama yapılmazken, geçtiğimiz aylarda Sincik ilçesinde polis memuru Taha Ulucay'ı şehit eden teröristler olduğu üzerinde duruluyor.

Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
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