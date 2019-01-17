Son Dakika Haberleri: Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulunun Erasmus Projesi Kabul Edildi

Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulunun Erasmus Projesi Kabul Edildi

51 dakika önce

Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu'nun Ulusal Ajansa başvurusunu yaptığı Erasmus projesi kabul edildi.

Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulunun Erasmus Projesi Kabul Edildi, System.String[]
Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu'nun Ulusal Ajansa başvurusunu yaptığı Erasmus projesi kabul edildi. Proje kapsamında okuldan 5 eğitimcinin Almanya'da 10 gün kurs göreceği bildirildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen 2018 yılı okul eğitimi personel hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan "Geleceğin Dilini Öğreniyorum" isimli proje kabul edildi.

Başvurular sonucu 4 bin 19 proje arasından hibe desteği almaya hak kazanan Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu dijital okul olabilmeyi hedefliyor.

Projelerinin kabul olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren okul müdürü Engin Selvi; "Okulumuzun, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunmuş olduğu 'Geleceğin Dilini Öğreniyorum' adlı projesi 4 bin 19 proje içerisinden hibe desteği almaya hak kazanan projelerden biri oldu. Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinden oluşan beş personel 10 günlük eğitim programı kapsamında Almanya'da kodlama alanında kursa katılarak mesleki yeterliklerini ve becerilerini geliştirecek." diye konuştu.

Dijital ekonominin hızla gelişmesi ile bilgisayar kodlamanın 21'inci yüzyılın zorunlu becerilerinden biri haline geldiğine değinen proje yürütücüsü Feride Gökdaş ise, "ekonomide yaşanan bu değişim eğitimi de etkilemiştir ve birçok ülke öğrencilerinin kodlama becerilerini geliştirmeye yönelik öğretim programlarına odaklanmıştır. Gerçekleştirecek olduğumuz bu proje ile bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, dijital ekonominin gerektirdiği temel bilgi ve beceriler ile donanmış üretken ve mutlu bireyler yetiştirme ve dijital okul olabilmeyi hedeflemekteyiz." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

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