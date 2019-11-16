Şehit erin acı haberi, memleketine ulaştı

TSK'nın Suriye'nin Resulayn bölgesinde yürüttüğü Barış Pınarı Hareketı'da teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'ne ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerce açılan ateş sonucu yaralandı. İlk tedavisini ardından Ankara GATA'ya sevk edilen Hereklioğlu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak dün akşam yapılan tüm müdahalere rağmen hayatını kaybederek, şehit oldu.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana'nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi'nde toprağa verilecek.