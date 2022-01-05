Üye Girişi
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3) - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)

05.01.2022 17:40
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)

'FETHİ KARDEŞİMİZ, BU VATANIN BÖLÜNEMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR'İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde de anma töreni düzenlendi.

'FETHİ KARDEŞİMİZ, BU VATANIN BÖLÜNEMEYECEĞİNİ GÖSTERMİŞTİR'

İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde de anma töreni düzenlendi. Sekin'in balmumu heykelinin bulunduğu yerde yapılan anma törenine İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve ona bağlı emniyet müdürleri, polis memurları ile şehidin eşi Rabia Sekin katıldı. Anma töreninde ilk olarak Sekin'in hayatından kesitler sunan bir sinevizyon gösteri izlendi. Ardından da İl Emniyet Müdürü Şahne bir konuşma yaptı. Şahne, "Bundan tam 5 sene önce ülkemiz kahraman bir evladını ebediyete uğurladı. İzmir Adliyemize PKK'lı teröristlerce hain saldırı gerçekleştirildi. Bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla vatandaşlarımızı hedef alan bu hain saldırı Fethi Sekin kardeşimizin canını hiçe sayıp yaptığı kahramanlıkla engellendi. Rütbelerin en büyüğüne ulaşarak şehadete yürüyen şehidimizin kanı, kahraman silah arkadaşları tarafından yerde bırakılmadı. Şehidimizin bu vatan ve millet için ölüme atılırken bir an bile tereddüt etmediğine herkes şahitlik etmiştir. Bu sayede Fethi kardeşimize duyulan sevgi ve minnet ülkemizin dört bir yanına yayılmış ve 83 milyonluk bir ailenin öz evladı olmuştur. Ülkemizin şu an içerisinde bulunduğu huzur ve güven ortamı, Fethi kardeşimiz ve onun gibi ay yıldızlı üniformayı kefen yapmış nice şehitlerimiz sayesindedir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Hasan Tahsin düşmana ilk kurşunu sıktıysa, 15 Temmuz gecesi milletimiz nasıl FETÖ'cü hainlere karşı mücadele ettiyse, Fethi kardeşimiz de aynı ruh ve vatan aşkıyla bölücü hainlerin karşısında durmuş ve bu vatanın bölünemeyeceğini, bu milletin her daim güçlü bir şekilde ayakta duracağını tüm dünyaya göstermiştir. Şehidimizin gözü arkada kalmasın. Kendisinin bize bıraktığı kıymetli emanetleri artık bizim canımızdan bir parçadır, onlara gözümüz gibi bakacağız" dedi. Şahne'nin konuşmasının ardından İzmir İl Müftüsü Salih Sezik de şehit için dua etti.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3)
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Fethi Sekin, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3) - Son Dakika


Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık Visca'yı alan Trabzonspor'dan inanılmaz hamle! Dünya yıldızı Marcelo'dan yeşil ışık         
17:34
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış Bir bir itiraf etti! Tartıştığı kadını elleriyle boğup, cesedini sandıkta saklamış         
14:47
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
17:24 Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi
17:13 Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?
16:54 Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
16:54 Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek
16:50 CHP Milletvekili Nihat Yeşil: 2021'in ilk 8 ayında 914 bin kişinin doğalgazı kesildi
16:50 Tatile gittiği sanılan kadının cesedi 19 gün sonra evinde bulundu!
16:40 Kuzey Kore lideri Kim'i çıldırtan duvar yazısı!
16:32 Hem koronavirüse hem de gribe yakalandı! Flurona, sağlık sistemini çökertebilir
16:29 Son Dakika: Visca için KAP bildirimi yapan Trabzonspor'dan taraftarı heyecanlandıran paylaşım
16:24 Başarır'dan Demirören'e yanıt: Özür dileyecek biri varsa Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi çekip ödemeyen şahsınızdır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 17:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (3) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement