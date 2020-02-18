Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı - Son Dakika

Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 Şubat 2014 yılında, bir ihbar üzerine olay yerine giden ve girdiği silahlı çatışmada şehit olan Fuat Kaplan ölümünün 6'ıncı yılında dualarla anıldı.

Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 Şubat 2014 yılında, bir ihbar üzerine olay yerine giden ve girdiği silahlı çatışmada şehit olan Fuat Kaplan ölümünün 6'ıncı yılında dualarla anıldı.


Kuşadası'nda 16 Şubat'ta şüpheli kişi olduğu ihbarı üzerine adrese giden 2 polis, yakalamak istedikleri H.A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmış, elinden yaralanan polis memuru Orçun Ekşioğlu tarafından etkisiz hale getirilmişti. Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memuru Orçun Ekşioğlu taburcu edilmiş, Fuat Kaplan ise sabaha karşı şehit olmuştu. Ölümünün 6'ıncı yılında mezarı başında dualarla anılan Kaplan'ın anma törenine Şehidin yakınları, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma İlçe Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Cihan Seymen, silah arkadaşları ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Murat İnan katıldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Katil zanlısı koca: Eşim kendini öldürdü
Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Fuat Kaplan ölüm yıldönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]