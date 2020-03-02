Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü yapıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü yapıldı.

Bahçe ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile İlçe Garnizon Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı İbrahim Baz, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua okuyan gruptakiler, daha sonra İdlib'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Akkaya'nın baba evini ziyaret etti.

Baba Ali Akkaya'ya başsağlığı dileyen protokol ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Akkaya ve tüm şehitler için dua etti.

Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın memleketinde Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

Bahar Kalkanı Harekatı, İbrahim Akkaya, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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