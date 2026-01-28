Şehit Er Tahsin Eskici Dualarla Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehit Er Tahsin Eskici Dualarla Anıldı

Şehit Er Tahsin Eskici Dualarla Anıldı
28.01.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şehit Jandarma Komando Er Tahsin Eskici, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şehit Jandarma Komando Er Tahsin Eskici, şehadetinin sene-i devriyesinde kabri başında dualarla anıldı.

Anma programına Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, şehit yakınları ve protokol üyeleri katıldı. Törende İlçe Müftüsü Sabri Demir tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Yapılan dualarla şehidin ruhu için rahmet dilendi.

Kaymakam Yıldız, daha sonra şehidin ailesini evinde ziyaret ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ziyarette şehit ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri iletilirken, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Lüleburgaz, Kırklareli, Jandarma, Komando, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Er Tahsin Eskici Dualarla Anıldı - Son Dakika

Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:24:33. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Er Tahsin Eskici Dualarla Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.