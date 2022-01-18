Üye Girişi
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz toprağa verildi - Son Dakika

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz toprağa verildi

18.01.2022 15:59
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, toprağa verildi.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Soyutemiz'in naaşı, helallik için Çalılıöz Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da törenin yapılacağı Nur Cami ve Külliyesi'ne getirildi.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekiler, burada şehidin babası Yakup Soyutemiz ile diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Ağabeyinin kepiyle törene katılan Gül Soyutemiz, tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre tören mangası tarafından omuzda taşınarak cenaze aracına konulan şehit Soyutemiz'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Hanyerisarıkaya köyüne uğurlandı.

Hanyerisarıkaya köyündeki babaevine helallik için getirilen şehidin naaşı, ardından cenaze törenin yapılacağı köy meydanına götürüldü.

Şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Soyutemiz'in cenazesi, burada da kılınan cenaze namazından ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kırıkkale ve Kırşehir'deki törenlere, şehidin ailesi ve yakınları, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500

Uzman Çavuş, Kırıkkale, Jandarma, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz toprağa verildi - Son Dakika


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı         
17:02
Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim         
16:06
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı Arızalanan aracın kontrol ediyordu! İETT otobüsünün altında kaldı         
14:16
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz toprağa verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement