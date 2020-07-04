Şehit kardeşinin mutlu günü - Son Dakika

Şehit kardeşinin mutlu günü

Şehit kardeşinin mutlu günü Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği tarafınca, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır'da şehit olan polis memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran için düğün töreni düzenlendi.

Şehit kardeşinin mutlu günü

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı

YOZGAT - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği tarafınca, 8 Eylül 2015 tarihinde Iğdır'da şehit olan polis memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran için düğün töreni düzenlendi.

Iğdır'da Dilucu Sınır kapısındaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Adem Cankurtaran'ın kardeşi Resul Cankurtaran ve eşi Derya Cankurtaran için Yozgat Polis Evinde düğün töreni gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı ve açık havada gerçekleştirilen düğünde gelin ve damat başta olmak üzere davetlilerin ateşleri ölçüldü ve dağıtıldı. Davetliler ellerine dezenfekte ederek düğün merasimine katıldı.

Düğünde sadece Derya ve Resul çifti dans edip, oynadı. Düğüne katılan Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, çifte mutluluklar diledi.

Bütün önlemlere rağmen mutlu olduklarını söyleyen gelin Derya Cankurtaran, "Sosyal mesafeye rağmen sevdiklerimizle birlikte eğleniyoruz, onların burada olması bizlere mutluluk veriyor. Sadece gelin ve damat oynuyor, kişi sayımız sınırlıydı, bütün sevdiklerimizi davet edemedik. Oturma planımız mesafelerle oldu. Bu süreç içerisinde sağlık açısından olması gereken buydu" dedi.

Damat Resul Cankurtaran da "Bütün önlemlere rağmen sevdiklerimizle bir arada olmamız bizim için çok büyük mutluluk. Tabiki önlemler var ama bu bizim eğlenmemize engel olmadığı için çok mutluyuz. Mümkün olduğu sürece kurallara uymaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Şehit ailesinin düğün talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Yozgat Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk ise, "Biz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız. Misyonumuz öncelikle eğitim olmasıyla beraber, şehit ve gazi ailelerimizin her türlü istek arzu ve dileklerinde her zaman yanındayız. Ailemizden talep gelince il emniyet müdürlüğü, polis eşleri derneği olarak elimizden gelen çabayı göstererek ailemizin yanında olduk. Şehidimizin yakınları, eşi, annesi ve evladı bize emanettir. Çiftimize mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de hem heyecanlı hem de mutlu olduklarını söyleyerek "Pandemi dolayısıyla bu sevinçli günümüzde misafirlerimizi polis evimizde ağırlıyoruz. Pandemi dolayısıyla düğünümüzü açık havada polis evinde kır düğünü yapalım istedik. Nasip pandemi dönemine geldi, tabi sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek ailelerimizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Şehit aileleri ve gazilerimiz, yakınları bizim için çok önemlidir, bizim kırmızı çizgimizdir. Türkiye Cumhuriyetinin varlığı onların varlığından dolayıdır. Gerçekten gazilerimizin döktüğü terler şehitlerimizin kanları bu toprakların vatan olmasına bir sebeptir. Bu sebeple ailemizin mutlu anlarını birlikte yaşamak istedik. Genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Düğünün ardından gelin ve damat sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek misafirleri yolcu etti.

Cankurtaran, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 00:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit kardeşinin mutlu günü - Son Dakika

Son Dakika

17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir 14:47 Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:00 Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:32 Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 09:09 Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
23:14
Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi
22:19
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
20:36
Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin menajeri: Vedat'a İngiltere ve İtalya'dan resmi teklifler var
20:28
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 06:15:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit kardeşinin mutlu günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]