Şehit Komando İbrahim Doğu Operasyonu sonrası terör örgütü ağır darbe aldı - Son Dakika

Kahraman Mehmetçik, artık iyice güçsüzleşen ve birçok noktada çekilmek zorunda kalan PKK terör örgütüne ölümcül darbeyi vurmak adına art arda operasyonlar düzenliyor. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonların ardından bugün de 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu' başlatıldı.

1240 KİŞİLİK PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1240 kişilik personel görev aldı.

HEDEF TERÖRÜ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAK

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı devam ettiği belirtildi.?