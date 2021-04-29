Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak - Son Dakika

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak

29.04.2021 15:15

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: "Kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz" "Kültür merkezimizi 9 Haziran'da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz" Çorum Belediye Başkanı Dr.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın:

"Kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz"

"Kültür merkezimizi 9 Haziran'da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz"

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin adının Çorum'da yaşatılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına tepki gösterdi. Başkan Aşgın, Gülabibey Mahallesi'nde açılacak kültür merkezinin isminin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açılacağını duyurdu.

Edremit Anadolu Lisesine Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verilmesiyle mezunlar derneğinin ayağa kalktığını dile getiren Başkan Aşgın, "Edremit Anadolu Lisesi olan ismin Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın olmasına itiraz ediyorlar. İtiraz ederken de büyük bir hadsizlik yapıyorlar ve hiç kimsenin bedavadan nam salmasına müsaade etmeyiz' diyorlar. Biz de hiç kimsenin şehitlerimize bu şekilde ifade kullanmasına müsaade etmeyiz. Bu noktada Çorumlular olarak Aybüke öğretmenimize ve onun şehitlik değerlerine sahip çıkıyoruz ve Aybüke öğretmenimizin okuldan isminin kaldırılması için yapılan girişimleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Şehit öğretmenin adı kültür merkezinde yaşatılacak

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Aybüke Öğretmen, 9 Haziran 2017'de şehit oldu. Biz de 9 Haziran 2021'de Gülabibey Mahallemizdeki Kültür Merkezimizin açılışını yapıyoruz. Kültür Merkezimizin ismini de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Mahalle Kültür Merkezi olarak belirledik. Şehit Öğretmenimizin ismini Çorum'umuzda ilelebet yaşatacağız" diye konuştu.

Merkezin özellikle kadınlar ve gençler için çok önemli hizmetler gerçekleştireceğinin altını çizen Başkan Aşgın, "Merkezimizin tefrişatlarını tamamlamak üzereyiz. İnşallah Gülabibey Mahallemizdeki bu kültür merkezimizi 9 Haziran'da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adıyla açıyoruz. Hayırlı olsun. Hiç kimse şahadete, şehitlerimize, Aybüke öğretmene ve şehit olan diğer öğretmenlerimize de dil uzatamayacak. Biz Çorumlular olarak hem hemşehrilerimize hem şehitlerimize sahip çıkacağız ve onların adlarını inadına yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak

Aybüke Yalçın, Öğretmen, Şehit, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak         
15:55
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir         
15:02
2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi         
14:49
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:51:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi Çorum'da yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement