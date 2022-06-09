Şehit öğretmen Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesinde anma programı düzenlendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesinde anma programı düzenlendi.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın için Batman Üniversitesi merkez kampüste düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, üniversite öğrencilerinden oluşan koro tarafından şehit öğretmenin söylediği türküler seslendirildi.

Şehidin babası Sadık Yalçın video konferans yoluyla programa katıldı.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, programda yaptığı konuşmada, Aybüke öğretmeni unutmadıklarını söyledi.

"Aybüke'nin hasreti kor olup içimizi yaksa da dilden dile söylendikçe türküsü, Aybüke yaşayacak. Ay gibi güzel yüzüyle, gülen gözleriyle hep 22 yaşında o billur sesiyle. Cennetin en güzel bahçelerinde türküsünü dinleyip huzurla uyuyacak." ifadelerini kullanan Demir, tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Programa Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.