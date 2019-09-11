"Şehit Öğretmenler Parkı" açıldı

Kastamonu'da, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığının (İLKSAN) talebi üzerine Kastamonu Belediyesince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Bülent Gider Caddesi'nde yapılan "Şehit Öğretmenler Parkı" hizmete girdi.

Törenle açılan parkta, yurt genelinde çeşitli zamanlarda şehit edilen 168 öğretmenin künyelerinin, fotoğraflarının ve öz geçmişlerinin yer aldığı bir anıt bulunuyor. Parkın üç girişine ise "Şenay Aybüke Yalçın", "Necmettin Yılmaz" ve "Darıkent Şehitleri" isimleri verildi.

Vali Yaşar Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir mücadelenin içinde bulunduğunu söyledi.

Emperyalist ülkelerin bölge haritasını yeniden çizmek istediklerini belirten Karadeniz, "Bugün yürüttüğümüz mücadele, 100 yıl önce Sevr Antlaşması'nda çizilmek istenen haritayı yırtıp attığımız gibi yeni tasarlanan haritayı da yırtıp atma mücadelesidir." dedi.

Bu mücadelede öğretmenlerin farklı bir yeri bulunduğuna işaret eden Karadeniz, "Eğitim mücadelesinin silahlı mücadele kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Oradaki insanımızın bu ülkenin birliğiyle, bütünlüğüyle sağduyulu bakıldığında bir kavgası yok. Diyarbakır'da anaların verdiği mücadeleye baktığımızda, terörist dediğimiz insanların annelerinin bile bu ülkenin birliği ve bütünlüğünün yanında olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu'nun her zaman ülkesine, milletine, vatanına ve şehitlerine sahip çıkan illerden olduğunu vurguladı.

Şehit Öğretmenler Parkı'nın önem taşıdığına dikkati çeken Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Amacı vatanına hizmet etmek, milletine faydalı bireyler yetiştirmek olan kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin, bölgelerimizin gelişmesini istemeyen terör örgütleri tarafından şehit edildi. Tabii ki vatansızlar, vatanın ne demek olduğunu bilmez. Vatanı sadece küçücük bir toprak parçası zannediyorlar fakat bu vatanın her karışı kan ile sulanmıştır. Her karışı anamızın ak sütü gibi helaldir. Onun için vatana göz koyanın gözünü oymasını da bu millet bilir."

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır'da annelerin HDP il binası önündeki oturma eylemine değinen Geylan, "Türkiye Eğitim-Sen olarak, Türkiye Kamu-Sen olarak annelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Onların yüreğindeki sızıyı biz de yüreğimizde hissediyoruz. Bir an önce evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ise parkta isimleri bulunan şehit öğretmenlerin tek amaçlarının ırk, dil ve din farkı gözetmeksizin çocuklara aydınlığı göstermek olduğunu anlattı.

Öğretmenlerin ellerinde kalemden başka bir şey olmadığının altını çizen Yılmaz, "Burada bizim fikir ve düşünce bazında katkımız var ama emeğin en çoğu Kastamonu Belediyesi çalışanları ve yöneticilerinindir." dedi.

Konuşmaların ardından park ile anıtın açılışı gerçekleştirildi.