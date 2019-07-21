Son Dakika Haberleri: Şehit oğulları için evlerinin en üst katını müzeye çevirdiler
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Şehit oğulları için evlerinin en üst katını müzeye çevirdiler

21 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, Altun ailesi, bir yıl önce Van'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Ahmet Altun'un (22) odasının içinde yer aldığı evlerinin üst katını müzeye çevirdi.

Şehit oğulları için evlerinin en üst katını müzeye çevirdiler, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, Altun ailesi, bir yıl önce Van'da terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Ahmet Altun'un (22) odasının içinde yer aldığı evlerinin üst katını müzeye çevirdi.
Van'da, 15 Temmuz 2018 tarihinde terör örgütü PKK'nın hücre evine yapılan operasyonda yaralanarak götürüldüğü hastanede 3 gün sonra şehit olan bekar özel harekat polisi Ahmet Altun'un ailesi evlat acısı yaşıyor. Önsen Mahallesinde oturan Altun ailesi, kaldıkları 2 katlı evin üzerine 1 kat daha inşa ettirip, 90 metrekarelik odayı şehit oğullarının eşyalarıyla donattı. Ailesi odayı şehit oğullarının okul karnesinden, kullandığı saat, bileklik, gözlük, telefon, kişisel bakım eşyaları, not defterleri, vatani görevi sırasında aldığı takdirname ve başarı belgeleri, kamuflajı, botları, bebekliğinden şehit düştüğü ana kadar olan fotoğrafları ile adeta müzeye dönüştürdü. Ayrıca şehidin ağabeyi Akif Altun tarafından yaptırılan Ahmet Altun'a ait beylik tabancası, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim evin orta bölümünde sergilenmeye başladı. Evi bir müze haline dönüştüren aile, zamanlarının büyük kısmını da burada geçirmeye başladı. Odanın duvarlarına da şehit özel harekat polisinin kara kalemle yapılan resimleri asıldı.
Müzeyi andıran ve gün boyu isteyenlerin ziyaretine açık tutulan eve mahalle sakini ile kentte yaşayanların ilgi gösterdiğini anlatan şehidin ağabeyi Akif Altun, "15 Temmuz 2016'da kardeşim Ankara Gölbaşı'ndaydı. Orada hain darbe girişiminde yara almadan kurtuldu. Ama iki yıl sonra 15 Temmuz'da Van'da yaralandı. 18 Temmuz'da ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olmasının ardından kendisine bir oda yapma fikri geldi aklımıza. Daha sonra burayı müzeye dönüştürdük. Tek isteğimiz gelip gören insanların kardeşime bir dua etmesi. İçeride çocukluğundan, polis olana kadar tüm eşyaları bulunuyor. Oynadığı futbol ayakkabısı, cebindeki parası, ilk giydiği üniforması çorabına kadar her şeyi sergiliyoruz" dedi.
Acılı anne Elif Altun ise şehit oğlunun hatırasını bu şekilde canlı tuttuklarını ifade etti.


Ahmet Altun, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:52 Kaynak: DHA
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