Son Dakika Haberleri: Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı

1 saat önce

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı, System.String[]

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Vali Mustafa Yaman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, askeri erkan, protokol üyeleri, mesai arkadaşları polis ve askerler katıldı. Evli ve iki kız çocuğu babası olan 39 yaşındaki Özel Harekat Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva'nın özgeçmişinin okunmasından sonra cenazesi tekbir ve dualarla memleketi Sakarya'ya uğurlandı.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Sakarya, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de çatışma: 1 özel harekat polisimiz şehit, 1 yaralı
Ahmet Türk'ten çok konuşulacak çıkış: Hendek olayı yanlıştı Mardin'den gelen acı haberin ardından güvenlik güçlerinden terör örgütüne operasyon Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 21:06:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]