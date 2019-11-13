Son Dakika Haberleri: Şehit Pilot Yüzbaşı Çetin'in adı Manisa'daki okulda yaşayacak
Son Dakika Güncel Şehit Pilot Yüzbaşı Çetin'in adı Manisa'daki okulda yaşayacak - Son Dakika

Şehit Pilot Yüzbaşı Çetin'in adı Manisa'daki okulda yaşayacak

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde, 2012'de yaşanan helikopter kazasından şehit olan Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in adı, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Şehit Pilot Yüzbaşı Çetin'in adı Manisa'daki okulda yaşayacak, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde, 2012'de yaşanan helikopter kazasından şehit olan Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in adı, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.


Okulda düzenlenen törende, şehit Çetin adına oluşturulan köşe de açıldı.

Oğlunun adının Turgutlu'da bir okulda yaşatılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren şehit babası, öğretmen Abdullah Çetin, "Toplumlar, geçmişte yaşananlar için ödenen bedelleri iyi değerlendiremezlerse iyi bir gelecek kuramazlar. Çocuğumun buraya isminin verilmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihindeki şan ve şerefin, kahraman şehit ve gazilere borçlu olunduğunu belirterek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından okulu gezen protokol üyeleri, Şehit Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin için oluşturulan köşeyi inceledi.

Törene, Vali Deniz'in yanı sora Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şehidin ailesi, silah arkadaşları ile kurum amirleri katıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı
Abdullah Gül'ün, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağı iddia edildi ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 19:44:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Pilot Yüzbaşı Çetin'in adı Manisa'daki okulda yaşayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]