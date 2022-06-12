Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

Hakkari'deki törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına getirilen şehidin cenazesini burada babası Cemal, annesi Hatice, düğün hazırlığı yaptığı eşi Düriye ve yakınları ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri Mehmet Habb Soluk, Semiha Ekinci, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin uçaktan indirilişi sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu.

Şehidin eşi, "Vatan sağolsun, şehadetin kabul olsun, düğünümüz vardı. Bak arkadaşların geldi, senin de böyle üniforman vardı. Bak ne kadar çok sevenin varmış. Ben düşman sevindirmem, o dağlarda çok askerimiz var." diye gözyaşı döktü.

Konvoy eşliğinde Numune Hastanesi morguna götürüldü.