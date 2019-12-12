Şehit polis anıldı - Son Dakika
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Şehit polis anıldı

6 saat önce

Seydişehir ilçesinde İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz anıldı.

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Seydişehir ilçesinde İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz anıldı.

İki yıl önce İstanbul'daki bombalı terör saldırısında şehit olan polislerden 24 yaşındaki Nazif Emre Horoz'un arkasında, eşi ve 6 aylık ikiz bebekleri Erva ile Elif yetim kalmıştı.

Konya Polisevi'nde düzenlenen anma programında şehit düşen polis memuru Emre Horoz için hatim ve mevlit okutuldu.


Programa Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, şehidin ailesi ve şehit aileleri katıldı.

Seydişehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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