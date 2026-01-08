Şehit Ahmet Işlakça, Anma Töreniyle Yad Edildi - Son Dakika
Şehit Ahmet Işlakça, Anma Töreniyle Yad Edildi

08.01.2026 10:08
Batman'da çarşı içerisinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 6 Ocak 1992 tarihinde şehit olan Polis Memuru Ahmet Işlakça, şehadetinin yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesi'nde bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programında, şehit Ahmet Işlakça için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canını feda eden aziz şehitler rahmet ve minnetle yad edilirken, şehit Ahmet Işlakça'nın hatırasının daima yaşatılacağı vurgulandı. - AYDIN

