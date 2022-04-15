Şehit polis kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit polis kabri başında anıldı

15.04.2022 15:21
Şehit polis kabri başında anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Ramazan Arslan, ölüm yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Ramazan Arslan, ölüm yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Van Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde görevli iken 15 Nisan 2010 tarihinde Başkale ilçesi Albayrak köyü köprüsü yakınlarında kaçakçıları takip esnasında ekip otosunun şarampole yuvarlandığı trafik kazasında şehit olan polis memuru Ramazan Arslan, şehadetinin 12 yılında Keresteci Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla yad edildi.

Keresteci Mahallesi Camii İmamı Salim Nar tarafından okunan Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Ramazan Arslan'ın anma programına Bafra İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan ve personeli, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Şehit polis kabri başında anıldı

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AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ AYRILDIĞI SEVGİLİSİNİ OTOPARK ÇIKIŞINDA BEKLEYİP, DARBETTİ

Ramazan Arslan, Bafra, Polis, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehit polis kabri başında anıldı - Son Dakika


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