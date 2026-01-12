Şehit Polis Koçyiğit'e Taziye Ziyareti - Son Dakika
Yerel

Şehit Polis Koçyiğit'e Taziye Ziyareti

Şehit Polis Koçyiğit\'e Taziye Ziyareti
12.01.2026 17:40
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit düşen kahraman polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, beraberindeki heyetle birlikte şehidin eşi, aynı zamanda Germencik İlçe Devlet Hastanesi personeli olan Rana Sultan Koçyiğit ile ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette, şehidin aziz hatırası için dualar edilirken, aileye sabır ve metanet temennisinde bulunuldu. Şehitlerin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. Canbolat, aziz şehit Yasin Koçyiğit'e Allah'tan rahmet dileyerek, kederli ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Ziyaret, edilen duaların ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

