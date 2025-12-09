Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda - Son Dakika
Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda

Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda
09.12.2025 15:59
Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda
Haber Videosu

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olmuştu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen tören sonrası şehit polis Albayrak, silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirlerle uğurlandı.

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan şehit polis memuru Emre Albayrak için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenmişti.

TEKBİRLERLE UĞURLANDI

Tören sonrasında şehit polis Albayrak'ın naaşı, tören mangasınca araca konulmak üzere silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı. Arkadaşları, şehit Albayrak'ı tekbirlerle uğurladı. Duygusal anların yaşandığı görüntüler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İHA

Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda

Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda
