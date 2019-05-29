Son Dakika Haberleri: Şehit Şahin'in ailesine şehadet belgesi verildi
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Şahin'in ailesine şehadet belgesi verildi

2 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 19 Nisan'da Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Hakkari-Çukurca Kavuşak Seriberi Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.

Şehit Şahin'in ailesine şehadet belgesi verildi, System.String[]
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 19 Nisan'da Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Hakkari- Çukurca Kavuşak Seriberi Üs Bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in ailesine şehadet belgesi takdim etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Sarıfakıoğulları, şehidin Espiye'de yaşayan babası Alahittin ve annesi Ayşe Şahin'i ziyaret etti.
Şehidin ailesine baş sağlığı dileklerini tekrarlayan Sarıfakıoğulları, ailenin acısını paylaştığını belirterek, kendilerine sabır diledi.
Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit'in de katıldığı ziyarette Vali Sarıfakıoğulları, şehadet belgesini aileye takdim etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:37 Kaynak: AA
Çukurca, Murat Şahin, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:37:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Şahin'in ailesine şehadet belgesi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]