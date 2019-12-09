ŞEHİT ÜSTÇAVUŞ ESMA ÇEVİK'TEN GERİYE KALAN GÖRÜNTÜLER; ÇEVİK'İN EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ (1)

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesinin Bayrampaşa'da evi bayraklarla donatıldı. -EYP'nin imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" paylaşıldığı ortaya çıktı.

Şırnak'ın İdil ve Midyat arasındaki Pisikayası Tepesi bölgesinde PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), kontrollü şekilde imha edilmesi sonucu infilak etti. Patlamada Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu. 7 asker de yaralandı. Bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in ailesinin Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evi bayraklarla donatıldı.Öte yandan Esra Çevik'in görüntüsünün, 15 Kasım'da Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı. "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" başlıklı paylaşımda Çevik'in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.