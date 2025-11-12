Şehidin babası anlattı! Üsteğmen Kandemir\'in en büyük hayali yarım kaldı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere dün yola çıkan TSK'ya ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.

1 SENE ÖNCE EVLENMİŞ

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in (31) şehadet haberi, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki babaevine ulaştı. Cüneyt Kandemir'in babası Adil Kandemir'in (58) ticaretle uğraştığı ve emekli olduğu, annesi Canan Kandemir'in de öğretmenlikten emekli olduğu öğrenildi. Şehit Pilot Cüneyt'in eşi Defne Kandemir ile 1 sene önce evlendiği ve Kayseri'de yaşadıkları öğrenildi.

"DÜNYAYI GEZECEKTİ, KISMET OLMADI"

Gözyaşları içinde konuşan baba Adil Kandemir, "Pilot oğlum Cüneyt Kandemir ve 20 şehide, hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Evladımız, vatan için hepsi cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya'ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu" dedi.