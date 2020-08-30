Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Şehit Arslantürk'ün (23) cenazesi, Altınordu ilçesindeki Ordu Büyükşehir Belediyesine ait morgdan alınarak, cenaze nakil aracıyla Perşembe ilçesi Kacalı mahallesindeki baba evine getirildi. Evin önünde helallik alınmasından ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Perşembe ilçe meydanına götürüldü. Saygı duruşu ile başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Arslantürk'ün cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Soğukpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi. Törene, şehidin annesi Gülsüm, babası Cumhur, kardeşleri Ceyda, Tuana, Kuzey Arslantürk ve diğer yakınlarının yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ordu milletvekilleri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Ceyhun, Ağrı, Ordu, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:58 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şehit Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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